Adoが、ABEMAにて放送中のオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの主題歌「春に舞う」を5月12日に配信リリースする。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、Vaundy、幾田りら、Ado……それぞれの感性で描く“風”をテーマにした楽曲たち） 同作のために書き下ろされた本楽曲は、〈花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた〉という瑞々しい一