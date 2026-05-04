【モデルプレス＝2026/05/04】声優の明坂聡美（38）が4日、自身のX（旧Twitter）を更新。入籍したことを発表した。【写真】38歳人気声優、美文字の直筆文書で入籍報告◆明坂聡美、入籍発表明坂は直筆の文書にて「いつも応援して下さる皆様へ 私事ではございますが、私明坂聡美は 先日、入籍いたしました」と発表。「エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。嘘みたいな話ではあります