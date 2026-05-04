声優・明坂聡美、入籍発表 お相手は「酒の場で出会った飲み友達」直筆文書＆ウエディングフォトで報告
【モデルプレス＝2026/05/04】声優の明坂聡美（38）が4日、自身のX（旧Twitter）を更新。入籍したことを発表した。
【写真】38歳人気声優、美文字の直筆文書で入籍報告
明坂は直筆の文書にて「いつも応援して下さる皆様へ 私事ではございますが、私明坂聡美は 先日、入籍いたしました」と発表。「エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。嘘みたいな話ではありますが嘘ではありません。 本当です」と念押しした。
また「相手の男性は、声優でも芸能関係の方でもなく、酒の場で出会った飲み友達です。とても穏やかで優しい彼と出会ってから 酒好きで呑みすぎる私もセーブしながら日々過ごす事ができ、人として成長できた気がします」と報告。最後には「まだまだ未熟な人間ではありますが、声優としても、人としてもより一層成長して いけるよう努力してまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいる。
投稿にはウエディングフォトも公開され、「ウエディングフォトは『結婚式はあいのなかで』でお世話になりましたサンセルモさんで撮影させていただきました。ありがとうございます」と明かし「これからも変わらず役者を続けてまいります ご祝儀はお仕事でお願いします！！」と直筆のコメントを添えている。
明坂は、1988年1月2日生まれ、埼玉県出身。「東京ミュウミュウ」イベントキャラクター、藍沢みんと役でデビューし、芸能界入り。2004年「恋風」の安西双葉役で声優デビュー。2005年にはミュージカル「ギャラクシーエンジェル」のヴァニラ・H役で舞台デビューを果たす。主な出演作品は「家庭教師ヒットマンREBORN」（クローム髑髏）、「アカメが斬る！」（エスデス）、「ウマ娘 プリティーダービー」（実況）、「放課後ていぼう日」（大野真）、「てさぐれ！部活もの」シリーズ（佐藤陽菜）、「令和のデ・ジ・キャラット」（ブロッコデス）、「遊☆戯☆王ARC−V」（鮎川アユ、タナー）、｢みつどもえ」シリーズ（丸井ふたば）など。（modelpress編集部）
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◆明坂聡美、入籍発表
明坂は直筆の文書にて「いつも応援して下さる皆様へ 私事ではございますが、私明坂聡美は 先日、入籍いたしました」と発表。「エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。嘘みたいな話ではありますが嘘ではありません。 本当です」と念押しした。
投稿にはウエディングフォトも公開され、「ウエディングフォトは『結婚式はあいのなかで』でお世話になりましたサンセルモさんで撮影させていただきました。ありがとうございます」と明かし「これからも変わらず役者を続けてまいります ご祝儀はお仕事でお願いします！！」と直筆のコメントを添えている。
◆明坂聡美「ウマ娘」実況などに出演
明坂は、1988年1月2日生まれ、埼玉県出身。「東京ミュウミュウ」イベントキャラクター、藍沢みんと役でデビューし、芸能界入り。2004年「恋風」の安西双葉役で声優デビュー。2005年にはミュージカル「ギャラクシーエンジェル」のヴァニラ・H役で舞台デビューを果たす。主な出演作品は「家庭教師ヒットマンREBORN」（クローム髑髏）、「アカメが斬る！」（エスデス）、「ウマ娘 プリティーダービー」（実況）、「放課後ていぼう日」（大野真）、「てさぐれ！部活もの」シリーズ（佐藤陽菜）、「令和のデ・ジ・キャラット」（ブロッコデス）、「遊☆戯☆王ARC−V」（鮎川アユ、タナー）、｢みつどもえ」シリーズ（丸井ふたば）など。（modelpress編集部）
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