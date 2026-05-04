WHO（世界保健機関）は3日、大西洋を航行中のクルーズ船で、ネズミなどに由来するハンタウイルス感染症が確認され、3人が死亡したと発表しました。WHOとクルーズ船の運航会社によりますと、ハンタウイルスの集団感染の疑いがあるのは定員170人のオランダ船籍の船舶で、1人の陽性が確認され、5人の感染が疑われています。6人のうち乗客3人が死亡、乗組員2人が船内で隔離され、乗客1人が南アフリカで集中治療を受けています。ハンタ