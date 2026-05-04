ひろゆきこと実業家の西村博之さんが2026年5月4日にXを更新し、原油価格高騰を抑制するための補助金について説明した上で、一部の人たちの受け止め方について皮肉を交えながら批判した。高市首相「欧州に比べ、半額程度であり...」と説明中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰を受け、政府は3月19日からガソリンや軽油などの価格を抑制するための「緊急的激変緩和措置」を開始した。ガソリンの全国平均小売価格が170円程度を超える