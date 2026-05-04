©ABCテレビ 都会の喧騒を離れ、山奥に移り住んで5年――自然の中で暮らすライフスタイルが注目を浴びる俳優・東出昌大。「東出昌大の野営デトックス」はそんな東出の拠点に、都会で生きる芸能人を招き、1泊2日の野営生活をともにしながらゲストのメンタルデトックスを目指す“野営ヒューマンドキュメント”。5月4日深夜にABCテレビでスタートする。 ©ABCテレビ 初回のゲストは、ウルフ アロ