日本、中国、韓国と東南アジア諸国連合の財務相・中央銀行総裁会議で発言する片山財務相（前列中央）＝3日、ウズベキスタン・サマルカンド（共同）【サマルカンド共同】日本、中国、韓国と東南アジア諸国連合（ASEAN）は3日、ウズベキスタン・サマルカンドで財務相・中央銀行総裁会議を開いた。中東情勢悪化への懸念を共有。会議後に公表した共同声明では「中東の紛争激化が地域経済の見通しに対するリスクを高めている」と強調