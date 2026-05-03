3日午前10時半ごろ、北陸道下り線の三条燕ICと巻潟東ICの間で「車の事故があった」と110番通報がありました。 警察によりますと周辺でこの事故の直後に事故が相次ぎ、このうち1人が救急搬送されましたが軽傷です。 事故の影響で、北陸道下り線の三条燕ICと巻潟東ICの間が午前10時半過ぎから午後2時まで約3時間半に渡り通行止めとなりました。 北陸道では2日下りの中之島見附ICと三条燕ICの間で6台が絡む事故が発生し、一時通行