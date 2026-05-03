強盗未遂事件で、新たに2人が逮捕されました。北山光一容疑者（23）と西村瑠唯容疑者（23）は、2026年3月、東京・江東区の事務所兼住宅に、ガラスを割って侵入し、住人の夫婦に暴行を加えて金品を奪おうとした疑いがもたれています。この事件では実行役3人がすでに逮捕されていて、北山容疑者は実行役を集めるリクルーター役だったということです。警視庁は、北山容疑者が「トクリュウ」のリクルーター役としてほかの事件にも関与