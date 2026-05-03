アメリカ・ニューヨークで「空飛ぶタクシー」をマンハッタンから空港まで飛行させる初めての実証実験が始まりました。1日に公開されたのは、「空飛ぶタクシー」を手がけるアメリカの企業ジョビー・アビエーションが開発した電動の垂直離着陸機の実証飛行です。機体にはパイロットを含めて5人乗ることができ、6つの大きなプロペラが角度を変えて飛行する構造になっています。ジョビー・アビエーション最高政策責任者 グレッグ・ボウ