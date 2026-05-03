サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ、ツエーゲン金沢は3日、ホームにカターレ富山を迎え、今季2度目の北陸ダービーに臨みました。ホーム3連戦の初戦に今季最多・およそ5400人が駆け付けた金沢ゴーゴーカレースタジアム。ツエーゲン金沢は3月に勝っているカターレ富山を相手に北陸ダービー連勝を目指します。最初にスコアが動いたのは前半17分。左サイドから切り込まれドリブルで突破を許し、富山に先制点を献上します。追い付