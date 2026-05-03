【今週グサッときた名言珍言】バナナマン日村が体調不良で休養するまでの“暴食・連食デイズ”と妻・神田愛花「お腹いっぱい食べさせる」の献身愛「あの……、別れたりとか、ああいうのがあったから」（伊藤俊介／テレビ東京系「ゴッドタン」4月18日放送）◇◇◇「酒飲み、遅刻、失言、炎上。人をイラつかせ、イラつかせる天才がついに参戦！『妹よ……お兄ちゃんは有名になったぞ。有名な、嫌われ者になったよ！