出産後の手先の痺れから始まり、誤診や合わない治療を経て、セカンドオピニオンで「シャルコー・マリー・トゥース病」「関節リウマチ」「シェーグレン症候群」の3つの難病が判明した三浦さん。シングルマザーとしての不安から思い詰めた時期もありましたが、息子の優しさや医療従事者の支えで前を向きました。外見からは分からない苦労を抱えながら、ヘルプマークへの理解やセカンドオピニオ