歌手・工藤静香（５６）の肉体美にファンが沸いた。工藤は３日に自身のインスタグラムを更新し「６月２４日、ニューアルバム『Ｄｙｎａｍｉｃ』をリリースさせていただきます！」と報告。「本作には、才能溢（あふ）れるアーティストの皆様にご参加いただき、本当に素晴らしい提供をいただきました。この場をお借りして、心より深く感謝申し上げます。おかげさまで、一曲一曲がそれぞれに輝きを放つ、粒ぞろいの作品に仕上がり