近年の天皇賞・春は、ノーザンファーム系育成馬が圧倒的に優勢だ。例外として勝利したのは、テーオーロイヤル、タイトルホルダー、キタサンブラックといった“名馬級”に限られる。言い換えれば、菊花賞馬や長距離重賞を複数勝っているような実績がなければ、非ノーザン系での勝利は極めて難しい。このレースは“育成背景で絞れるG1”といってもいい。そこで注目したいのが、実績ある“黄金パターン”に該当する１頭。アド