女優の當真あみが、雰囲気ががらりと変わった大人な姿を披露し話題を集めている。今年４月にツインテールヘア×制服姿を披露し話題を集めていた當真は、３日までに自身のインスタグラムを更新し、黒系のノースリーブ衣装にシルバーのアクセサリーを合わせた、雰囲気ががらりと変わった大人なショットをアップ。「ｍａｒｉｅｃｌａｉｒｅｊａｐａｎ撮影で、＃Ｂｏｕｃｈｅｒｏｎ さんのジュエリーを着用しています。繊細で