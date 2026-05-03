【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日曜昼に引っ越しし、1時間枠に拡大したtimeleszの冠レギュラー番組『timeleszファミリア』。日曜昼での第3回放送が、5月3日14時から日本テレビで放送される。 ■わずか30分の練習時間で、1日限りのマジックショーに挑戦！ 今回ファミリア（＝仲間）になるのは、世界一になったマジシャン・Ibuki。世界最高峰のマジック大会「FISM」でグランプリを獲得した実力を持ちな