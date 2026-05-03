timeleszが常識を覆すマジックの世界に挑戦！『timeleszファミリア』で新たな扉を開く

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日曜昼に引っ越しし、1時間枠に拡大したtimeleszの冠レギュラー番組『timeleszファミリア』。日曜昼での第3回放送が、5月3日14時から日本テレビで放送される。

■わずか30分の練習時間で、1日限りのマジックショーに挑戦！

今回ファミリア（＝仲間）になるのは、世界一になったマジシャン・Ibuki。世界最高峰のマジック大会「FISM」でグランプリを獲得した実力を持ちながら、普段はサラリーマンとして働くという異色のプロフィールの持ち主だ。今回の『timeleszファミリア』では、世界一に輝いたマジックの核心に迫っていく。

世界一のマジシャンIbukiがカッコよく登場したのだが、登場してすぐに今回の進行役の鬼越トマホークから謝罪を要求されてしまう。そこには番組冒頭にあった橋本将生のあるトークが関係していて…。スタジオでは早速、Ibukiによる世界一のマジックを体感。至近距離で繰り広げられる圧巻のパフォーマンスに、メンバーも騒然となる。

まずは、Ibukiが世界一になれた3大要素をメンバーが深堀り。ひとつ目の要素はtimeleszと少し共通しているというヒントだったが、ここで猪俣周杜から衝撃的な発言が飛び出し鬼越トマホークのふたりから強烈なツッコミが。続いてマジシャンの適正テストも行われ、心理を利用したマジックにおいて大切な技術を学んでいく。視線誘導のテクニックの実演では、佐藤勝利に人生初の経験が!?さらには、原嘉孝の自由過ぎる発言の数々に、良ちゃん（鬼越トマホーク）から「原くんは人生楽しそうだね」との言葉も。

そしてファミリアさんとtimeleszが協力する「コラボでファミリア」では、今回は1日限りのマジックショーを開演。ただし、マジックを教えてもらえるのはメンバーの中でも選ばれた人のみ。いったい何人が選ばれるのか、そしてマジックの才能を見出され一緒にショーができるのは誰なのか？

また、選ばれなかったメンバーは決めゼリフをプロデュースし、お手伝いとしてショーにも登場。みんなでスペシャルなショーを作り上げる。わずか30分の練習時間でショーを完成させるという挑戦に、メンバーたちも真剣な表情に。はたしてtimeleszは、世界一のマジシャンとともに観客を魅了するショーを完成させることができるのか。

世界一のマジシャンから学ぶ様々なテクニックと知られざるマジックの世界。timelesz8人の個性と世界一の技術のスペシャルコラボをお見逃しなく。

■番組情報

日本テレビ『timeleszファミリア』

05/03（日・祝）14:00～15:00

MC：timelesz

ゲスト：鬼越トマホーク、マジシャン・Ibuki

■関連リンク

『timeleszファミリア』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/timelesz-familia/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/

■【画像】『timeleszファミリア』番組カット