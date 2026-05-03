女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の元メンバーで、女優の齊藤なぎさの“彼女感”溢れる移動ショットが話題になっている。３日までに自身のインスタグラムを更新した齊藤は、「もう５月だ〜！！みなさんＧＷはどうお過ごしですか……」と呼びかけ。仕事やプライベートの近況を報告した本投稿には、新幹線車内での隣の席からのショットや、エスカレーターの上段から撮影された至近距離＆上目遣いショットなど、恋人のような温