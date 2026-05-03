近年は若い世代でがんが増加していることが指摘されており、若いがん患者の治療や生存率に影響する要因を理解する重要性がますます高まっています。15〜39歳の約47万人のがん患者を対象にした分析では、「医療保険の加入状況」が生存率を大きく左右していることが明らかになりました。Systematic Review of Health Insurance and Survival among Adolescent and Young Adult Cancer Patients - Tara Martin, Rhonda Winegar, Zhaol