日本道路交通情報センターによりますと、圏央道は、午前6時半ごろ、東京・青梅市の友田トンネル内で発生したオートバイ同士の事故で、午前7時25分から青梅インターチェンジと日の出インターチェンジの間で内回りが通行止めとなっています。午前8時15分現在、解除の見通しは立っていないということです。