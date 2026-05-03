ＪＲＡは３日、２日の京都３Ｒで馬場入りした際に落馬負傷した古川吉洋騎手（４８）＝栗東・フリー＝が騎乗予定だった全８鞍で乗り代わると発表した。天皇賞・春では、小倉大賞典覇者で前走・大阪杯４着のタガノデュード（牡５歳、栗東・宮）とコンビを組む予定だったが、ダミアン・レーン騎手（３２）＝豪州＝が騎乗することになった。古川吉騎手は落馬負傷後、土曜に騎乗予定だった全４鞍でも乗り代わっていた。古川吉騎手は