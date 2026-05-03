ボストン・セルティックスのジェイソン・テイタムが、5月3日（現地時間2日）に行われる「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第7戦を欠場することが決まった。イースタン・カンファレンス2位シードのセルティックスと同7位のフィラデルフィア・セブンティシクサーズによる大一番を前に、エース不在という予期せぬ事態となった。 試合開始のおよそ2時間前に発表されたこの一報は、