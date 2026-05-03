◆米大リーグ レッドソックスーアストロズ（２日、米マサチューセッツ州＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２日（日本時間３日）、本拠地・アストロズ戦で３―６で３点を追う７回２死一、二塁のチャンスに代打の代打で出場し、４球連続ボールで四球を選んで出塁した。

今季は外野の戦力が充実していることから、チームの３３試合目で、２０試合目のベンチスタートとなった吉田。代打の出場は４月１９日（同２０日）の本拠地・タイガース戦以来で、試合に出場するのも、同２８日（同２９日）の敵地・ブルージェイズ戦以来３試合目だった。

３点を追う７回２死一、二塁で、一度は代打で右打ちのモナステリオがコールされたが、投手が左腕のソウザから右腕のテンにスイッチされたことで、吉田が代打の代打として打席に送られた。初球の内角球をストライク判定されたが、ＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）を使ったチャレンジで判定がボールに覆る選球眼を見せると、４球連続ボールの四球で出塁し、そのまま代走が送られた。

コーラ監督が解任され、トレーシー暫定監督の新体制では６試合で先発はわずか１試合のみ。試合前、トレーシー暫定監督は「（吉田以外の）４人の選手（外野手）が持つスピードと多様性を考慮した。簡単な状況ではないが、マサは、ベンチで常に待機してくれている。理想的ではないが、現状はそうやってマネジメントしていくしかない」と説明。「彼を使う方法をみつけなければならない。８日間もベンチに座って、全くプレーしていない選手を使うのは、理想的ではありません」と明かしていた。