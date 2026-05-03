【オランダ・エールディビジ第32節】(ホッフェルトスタディオン)NEC 1-1(前半0-1)テルスター<得点者>[N]チャロン・チェリー(85分)[テ]S. van Duijn(32分)<警告>[N]フィリップ・サンドレル(21分)、ノエ・ルブレトン(30分)、デベロン・フォンビレ(90分+1)[テ]G. Offerhaus(37分)、R. Koeman(82分)観衆:12,650人