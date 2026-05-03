娘にも、あなた達のような人間に育ってもらいたい――。【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に…その時、周りの反応は千葉県在住の30代男性・Tさんがそう思ったのは、2人の若い女性たちに対してだ。その日、Tさんと幼い娘はゲームセンターで遊んでいて......。＜Tさんからのおたより＞令和5年ごろの暖かい時期だったと思います。休日に妻と3歳の娘と県内のショッピングモールに出かけました。妻は娘の服をキ