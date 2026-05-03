娘にも、あなた達のような人間に育ってもらいたい――。

【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に… その時、周りの反応は

千葉県在住の30代男性・Tさんがそう思ったのは、2人の若い女性たちに対してだ。

その日、Tさんと幼い娘はゲームセンターで遊んでいて......。

＜Tさんからのおたより＞

令和5年ごろの暖かい時期だったと思います。休日に妻と3歳の娘と県内のショッピングモールに出かけました。

妻は娘の服をキッズ服専門店に買いに行き、その間は私と娘2人でゲームセンターへ。

娘はとあるクレーンゲームの前で立ち止まり、小さな鮫の形をしたクリップの景品が欲しいと言います。何回かチャレンジしましたが結局取れず、残念そうにしている娘とその場を去ろうとしました。

娘が欲しがっていた景品を1回で

すると近くで遊んでいたであろう10代後半〜20代前半くらいの女の子二人組が、私達がやっていたUFOキャッチャーにお金を入れプレイをし始めます。

なんと驚いたことに、1回で娘が欲しがっていた景品をゲットしてしまいました。

娘もその様子を見て驚いていました。

そしてその二人組は私たちの元に近づき、獲得した景品を娘に差し出しました。

「これ、欲しかったんでしょ？あげる」

娘は歓喜の表情を浮かべ飛び跳ねました。

お礼を言うとその子たちはどこかへ行ってしまいましたが、思い返すとその善い行いにもう改めて一度お礼を言いたくなります。

娘にも見ず知らずの人間に親切な行いを当たり前のようにできる、あなた達のような人間に育ってもらいたい。

あの時はありがとう。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

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（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）