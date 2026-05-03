新型コロナワクチンの接種に反対を表明したある自治体の市議会を取材しました。賛成反対が拮抗した中、議員たちの思いは… 【写真を見る】過去の全ワクチン合計を超える… 新型コロナワクチンの死亡･被害認定 医師団体が“氷山の一角”と警鐘 接種中止を求める市議会も 徳島県の小さな港町から、｢新型コロナワクチン｣を問う動きが出てきています。 （大石邦彦アンカーマン4月17日）｢新型コロナワクチンに関して、ある大