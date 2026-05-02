Image: Amazon おや、見たことあるぞ？ と思った方、正解。現在、ガジェットポーチの定番となっている、Ankerの「Anker Smart Pouch」。こちらは、その始祖となるコクヨの「ハコビズ」改良型です。 2025年モデル コクヨ ハコビズ ブラック 3,273円 Amazonで見るPR Ankerのポーチも、コクヨとのタッグでガジェット収納向けにチューンされただけあって、その