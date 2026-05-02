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おや、見たことあるぞ？ と思った方、正解。

現在、ガジェットポーチの定番となっている、Ankerの「Anker Smart Pouch」。こちらは、その始祖となるコクヨの「ハコビズ」改良型です。

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Ankerのポーチも、コクヨとのタッグでガジェット収納向けにチューンされただけあって、その収納力の高さと考えられた内部構造はさすがの一言。僕もAnkerポーチを愛用していたのですが、この度こちらへ買い替えてみました。

だって、メッシュの「ファスナーレスポケット」、便利そうなんだもん！

ガジェットに合わせたレイアウト＆大容量ポケットを新搭載

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コンセプトとしては、旧来のハコビズやAnkerポーチと同じく、収納物に合わせた内部仕切りで、荷物の整理整頓が捗るポーチですね。

やはりガジェット収納に最適化された仕切りになっているので、充電器やケーブル、マウス、文具なども効率よく収納できるよう設計されています。

そして最大の違いが大容量の「ファスナーレスポケット」。ケーブルやイヤホンなどを突っ込むだけで手早くしまえるって最高だな！って。

Ankerポーチのペリペリ式のテープでケーブルをまとめられる発想もよかったんですけど、1年以上使ってるとあのペリペリテープがガバガバになって、もう留まらないのです…。

あ〜、早く届かないかなぁ。時代はファスナーレスポケットだよなぁ（諸説あります）。

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