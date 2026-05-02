第４回横浜国際映画祭のレッドカーペット＆船上パーティーが２日、横浜市内で開催され、アンバサダーの佐藤浩市、竹中直人、唐沢寿明、北村匠海、北川景子、黒島結菜、宮沢りえ、窪塚洋介、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平、キングコングの西野亮廣、台湾の俳優リン・チーリン、香港の巨匠ジョニー・トー監督らが出席した。スペシャルゲストのリンはトー監督と登場。ＥＸＩＬＥＡＫＩＲＡの妻で、２０２２年には第１子男児