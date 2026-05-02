円熟味を増し、作品に欠かせない存在となっている40・50代の男性俳優たち。独身のイメージがあると、結婚のギャップに驚くファンも多いかもしれません。All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚したらロスになりそうな40,50男性俳優」ランキングを紹介します！【6位までの全ランキング結果を見る】2位：竹野内豊／88