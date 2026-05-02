結婚したらロスになりそうな「40,50代男性俳優」ランキング！ 2位「竹野内豊」、では1位は？
円熟味を増し、作品に欠かせない存在となっている40・50代の男性俳優たち。独身のイメージがあると、結婚のギャップに驚くファンも多いかもしれません。
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚したらロスになりそうな40,50男性俳優」ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、竹野内豊さんです。ファッションモデルとして活躍し、『ビーチボーイズ』（フジテレビ系／1997年）や『WITH LOVE』（フジテレビ系／1998年）の出演で俳優としてブレーク。近年ではダンディさが増し、コミカルからシリアスまで演じ切るイケオジ代表と称されています。
そんなイメージを覆したのが、2026年にNetflixで独占配信予定の『ガス人間』。眉なしタトゥー姿のヤクザ役として、驚愕（きょうがく）のキャストビジュアルを披露しています。
回答者からは「びっくりしてショックが大きい感じがする」（40代女性／神奈川県）、「イケおじのど定番な人でありながらも独身のイメージが根強く残っているからこのまま独身を貫いてほしいの願ってしまうから」（20代女性／兵庫県）、「あの大人の色気でたくさんのファンがいるだろうし、結婚したらえーっ！ってなる」（30代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、山下智久さんです。「山P」の愛称で親しまれ、トップアイドルとして活躍。2020年に独立すると、『THE HEAD』や『神の雫 Drops of God』などの海外ドラマにも出演。
また、うそがつけなくなった主人公を演じ、人気を博したドラマ『正直不動産』が、続編やスペシャルドラマを経てついに映画化。5月15日から公開されます。
回答コメントでは「元アイドルでまだまだ女性人気があるため」（40代男性／静岡県）、「独身貴族のイメージが強いため」（40代女性／千葉県）、「芸能人の中で一番かっこよくてファンなので結婚したらロスになる」（20代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚したらロスになりそうな40,50男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：竹野内豊／88票
2位にランクインしたのは、竹野内豊さんです。ファッションモデルとして活躍し、『ビーチボーイズ』（フジテレビ系／1997年）や『WITH LOVE』（フジテレビ系／1998年）の出演で俳優としてブレーク。近年ではダンディさが増し、コミカルからシリアスまで演じ切るイケオジ代表と称されています。
そんなイメージを覆したのが、2026年にNetflixで独占配信予定の『ガス人間』。眉なしタトゥー姿のヤクザ役として、驚愕（きょうがく）のキャストビジュアルを披露しています。
回答者からは「びっくりしてショックが大きい感じがする」（40代女性／神奈川県）、「イケおじのど定番な人でありながらも独身のイメージが根強く残っているからこのまま独身を貫いてほしいの願ってしまうから」（20代女性／兵庫県）、「あの大人の色気でたくさんのファンがいるだろうし、結婚したらえーっ！ってなる」（30代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位：山下智久／102票
1位にランクインしたのは、山下智久さんです。「山P」の愛称で親しまれ、トップアイドルとして活躍。2020年に独立すると、『THE HEAD』や『神の雫 Drops of God』などの海外ドラマにも出演。
また、うそがつけなくなった主人公を演じ、人気を博したドラマ『正直不動産』が、続編やスペシャルドラマを経てついに映画化。5月15日から公開されます。
回答コメントでは「元アイドルでまだまだ女性人気があるため」（40代男性／静岡県）、「独身貴族のイメージが強いため」（40代女性／千葉県）、「芸能人の中で一番かっこよくてファンなので結婚したらロスになる」（20代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)