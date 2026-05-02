明日5月3日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「新宿DASH」384日間の激闘！大都会・新宿の屋上に、もう一度ニホンミツバチを！松島聡・篠塚大輝（timelesz）が新たな巣箱づくりに大奮闘。新巣箱にミツバチはやって来るか!? さらに「DASH村」では26年目の米作りが始動！城島茂が夢見る壮大なプランとは!?◆DASH村で26年目の米作り 新宿の屋上ではミツバチ・リベンジ計画が始動東京で桜が咲き始めた3月下旬