◇フェザー級ノンタイトル下町俊貴（グリーンツダ）＜10回戦＞阿部麗也（KG大和）（2026年5月2日東京ドーム）プロボクシング前日本スーパーバンタム級王者の下町俊貴（29＝グリーンツダ）が前日本、元WBOアジア・パシフィック・フェザー級王者の阿部麗也（33＝KG大和）との世界ランカー対決に2―0で判定勝ちし、フェザー級転級初戦を白星で飾った。トリッキーな動きで懐に潜りボディーから攻める阿部と、長い右ジャブで