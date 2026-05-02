◇フェザー級ノンタイトル 下町俊貴（グリーンツダ）＜10回戦＞阿部麗也（KG大和）（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシング前日本スーパーバンタム級王者の下町俊貴（29＝グリーンツダ）が前日本、元WBOアジア・パシフィック・フェザー級王者の阿部麗也（33＝KG大和）との世界ランカー対決に2―0で判定勝ちし、フェザー級転級初戦を白星で飾った。

トリッキーな動きで懐に潜りボディーから攻める阿部と、長い右ジャブで突き放して左ストレートや右フックを狙う下町。中盤までクリーンヒットの少ない展開となったが、飛び込んで多彩なパンチを打ち分けてくる阿部を下町はアッパーやフックで効果的に迎撃した。採点はジャッジ2人が96―94で下町を支持し、1人は95―95のドローだった。

下町は昨年2月、世界を狙うために4度防衛した日本スーパーバンタム級王座を返上。世界ランカーらとのノンタイトル戦に2連勝し、15年12月のプロデビュー戦以来となるフェザー級に戻した。世界挑戦経験もある阿部麗也との対戦を、「自分が上に行くときには当たると思っていた」とステップアップのチャンスととらえていた。

世界ランキングはフェザー級でIBF6位、WBC13位、スーパーバンタム級でWBA8位。井上尚弥（大橋）vs中谷潤人（M.T）で世界的に注目を集める東京ドーム興行で勝ち名乗りを受け、世界初挑戦へ一歩前進した。

▼下町 東京ドームという舞台で勝利することができてすごくうれしいです。この勝利は凄く大きくて、試合前から長谷川穂積さんにアドバイスいただいて、自分なりにアドバイスどおりできたかな。今まで追い込んでなかったのかというぐらい今回は準備したので、もし世界戦が決まれば全力で準備したい。