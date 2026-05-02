日本テレビの岩本乃蒼アナウンサー（３４）が２日、インスタグラムを更新。同局に復職したことを報告した。岩本アナは２０１４年に同局に入社。２０年に同期職員との結婚を発表。２３年５月から同局の「キャリアサポート休職制度」を使って休職していた。投稿では「この春日本テレビに復職いたしました」と報告。「休職中、関西大学大学院社会安全研究科にて災害報道に関する学びを深める時間を得られたこと、また出産を経