お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が2日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。体調不良のため当面の間休養することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）について言及した。「バナナマンの日村さんが当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで28日に発表したということで」と話題