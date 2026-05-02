小田急電鉄と、2026年4月から放送中のテレビアニメ『氷の城壁』のコラボデジタルスタンプラリーが2026年4月27日〜7月12日の期間に開催されている。【画像】氷の城壁×小田急電鉄デジタルスタンプラリーの賞品など湘南を訪れた4人のキャラクターを探しながらエリアを巡り、キャラクターたちと一緒に旅をしているかのような気分で、初夏の江の島エリアの街歩きを楽しめるイベントだ。小田急線 藤沢駅〜片瀬江ノ島駅と、江ノ電全線が