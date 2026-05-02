元吉本興業ホールディングス会長で、現在は一般社団法人「ｍｏｔｈｅｒｈａ．ｈａ（マザー・ハハ）」の代表理事を務めていた大崎洋氏（７２）が、来春４月に開校予定の広域通信制・単位制普通科高校「雨ニモマケズ高等学校」の校長に就任することになり１日、東京・市ヶ谷のビジョンセンターで開校説明会を行った。広島県の「学校法人幸和学園」（新谷耕平理事長）が運営するもので、定員は３７８０人。広島校の他に大阪校