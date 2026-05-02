仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は29日、「躺平（タンピン）」をめぐる話題が中国で過熱していると報じた。中国の社会現象である「躺平」は「寝そべり」と訳され、激しい競争社会に疲れ、最低限の生活でマイペースに過ごす人たちやそうした風潮を指す言葉。中国当局は、消費意欲の低い若者が増えることで内需が冷え込み、経済成長が滞るとして、こうした風潮を警戒している。記事に