【「漫画アクション」No.10】 5月2日 発売 価格：580円 【拡大画像へ】 双葉社は、雑誌「漫画アクション」No.10を5月2日に発売した。価格は580円。 表紙・巻頭では、えなこさんが「近所に住むえなこお姉さん」という設定のグラビアで登場。特別付録としてクリアファイルとミニ写真集も付いてくる。また、巻中グラビアにはみゃこさんが登場している。 マンガでは、ちゃん