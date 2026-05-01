経済産業省は１日、情報システムの脆弱（ぜいじゃく）性を特定する能力が高く、悪用が懸念されている米新興企業アンソロピックの最新ＡＩ（人工知能）を巡り、電力、ガスなどのインフラ事業者を対象とした意見交換会を開いた。赤沢経産相は電力事業者に対し、１か月以内にシステムの緊急点検を実施し、結果を経産省に報告するよう求めた。このＡＩはアンソロピックが４月に発表した「クロード・ミュトス」で、人間では困難だっ