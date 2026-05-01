俳優の戸田恵子（６８）が１日、兵庫県西宮市内で一人舞台「虹のかけら〜もうひとりのジュディ」（７月２４〜２６日、兵庫県立芸術文化センター阪急中ホール）の取材会に出席した。ハリウッドのミュージカル大作で輝き続けた俳優ジュディ・ガーランドの数奇な人生を、専属代役兼付き人だったジュディ・シルバーマンの目を通して描く。戸田の還暦記念作品として三谷幸喜（６４）が手がけた公演は、今回で４度目の再演となる。