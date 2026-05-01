無名の新人にもかかわらず、楽曲が人気アニメやドラマのテーマソングに抜擢され、一気に注目を集めるシンガーソングライターNakamura Hak。きょう1日、テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』（TOKYO MXほか／毎週月曜後11：00）のエンディングテーマに起用されたデビューシングル「ただ美しい呪い」がデジタル配信リリースされ、アニメ版ミュージックビデオも公開された。【動画】リップシンクでエモい仕上がり…Nakamura Ha