異例の新人Nakamura Hak、『とんがり帽子のアトリエ』EDを飾るデビューシングル「ただ美しい呪い」アニメ版MV公開
無名の新人にもかかわらず、楽曲が人気アニメやドラマのテーマソングに抜擢され、一気に注目を集めるシンガーソングライターNakamura Hak。きょう1日、テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』（TOKYO MXほか／毎週月曜 後11：00）のエンディングテーマに起用されたデビューシングル「ただ美しい呪い」がデジタル配信リリースされ、アニメ版ミュージックビデオも公開された。
【動画】リップシンクでエモい仕上がり…Nakamura Hak「ただ美しい呪い」アニメ版MV
公開されたミュージックビデオは、美しく緻密なアニメーションと繊細な楽曲が交差する作品となっており、キャラクターとNakamura Hakの歌がリップシンクすることで、物語と詞の世界観が共鳴し、見る者の心を揺り動かすエモーショナルな作品となっている。
Nakamura Hakの音源は、すべて歌と1本のアコースティックギターのみで収録されている。通常であれば録音後に施される「修正」や「編集」は一切なされておらず、微かな息遣いや聞こえるはずのない張り詰めた空気の音まで聞こえるようなリアルな音像で、痛みや苦しみを“刺すような音”にして表現している。
5月20日には、1st EP『白は夢』がCDのみでリリースされる。表題曲の「白は夢」は全国のラジオ局でパワープレイを獲得、初回生産限定盤のボーナストラック「善と悪」はドラマ『るなしい』（テレビ東京／毎週木曜 深0：30）のオープニングテーマに決定するなど、異例を積み重ねている。
公開されたミュージックビデオは、美しく緻密なアニメーションと繊細な楽曲が交差する作品となっており、キャラクターとNakamura Hakの歌がリップシンクすることで、物語と詞の世界観が共鳴し、見る者の心を揺り動かすエモーショナルな作品となっている。
Nakamura Hakの音源は、すべて歌と1本のアコースティックギターのみで収録されている。通常であれば録音後に施される「修正」や「編集」は一切なされておらず、微かな息遣いや聞こえるはずのない張り詰めた空気の音まで聞こえるようなリアルな音像で、痛みや苦しみを“刺すような音”にして表現している。
5月20日には、1st EP『白は夢』がCDのみでリリースされる。表題曲の「白は夢」は全国のラジオ局でパワープレイを獲得、初回生産限定盤のボーナストラック「善と悪」はドラマ『るなしい』（テレビ東京／毎週木曜 深0：30）のオープニングテーマに決定するなど、異例を積み重ねている。