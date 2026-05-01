“まてい”の精神に共感するオーナーたちが神戸に集結カーケア用品メーカーのソフト99コーポレーションは2026年4月26日、神戸市中央区のポートアイランド市民広場で「くるままていらいふ カーオーナーミーティング in 神戸」を開催しました。同イベントは、“クルマを丁寧に扱い、長く大切に乗り続ける”という価値観を共有するカーオーナー同士の交流イベントです。【画像】コルベットからZ32 フェアレディZ、はたまたフィガ