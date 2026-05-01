体の調子が悪い娘が初めて車椅子で、自宅から電車に乗って病院まで移動。【信じられない体験】私が電車に乗ると、座っていた若い男が席を離れ隣の車両へ。それが毎日続く。いったい、どうして？娘を連れた私も多くの不安を抱える中、周りの人たちの反応は。山梨県在住の40代女性・はかなさんの体験。＜はかなさんからのおたより＞数年前の春、かかりつけの病院に次女を連れて行きました。その日は次女の体調が悪く、初めて車椅子で