アンジャッシュの児嶋一哉が１日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、今の妻との胸キュン恋愛エピを披露した。この日のゲスト・岸谷蘭丸氏が、恋バナが大好きということで、出演者が恋バナを披露することに。最初に「市民プールの帽子」というフリップを掲げて児嶋が先陣を切った。ハライチ澤部は「タイトル、超いいんだけど！」と前のめり。児嶋は「３０年ぐらい前、今の奥さんとつきあい始めの頃、遊びに行きたいけどお金がない