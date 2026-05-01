ハッピーセット「トミカ」2026年版 ハッピーセットにスカイラインパトカーが登場！ 日本マクドナルドは、マクドナルドの子ども向けセットメニュー「ハッピーセット」のおもちゃとして「トミカ」が付属するハッピーセット 「トミカ」を2026年4月10日（金）から約5週間にわたり販売中。同シリーズは、毎年恒例となっている企画で子どもから大人までの注目を集めている。【画像ギャラリ&